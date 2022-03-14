Скончался лауреат премии «Оскар» Уильям Херт, сыгравший генерала Росса в «Мстителях»

Уильям Херт скончался всего за несколько дней до своего дня рождения. Эту печальную новость опубликовала издание Deadline.

«С большой печалью семья Херт скорбит о кончине любимого отца и актера, удостоенного премии «Оскар», 13 марта 2022 года, за неделю до его 72-летия. Он умер мирно, в кругу семьи, от естественных причин», — говорится в заявлении.

Мы знаем Уильяма Херта по роли генерала Таддеуса Росса во вселенной Marvel. Он сыграл в таких картинах, как «Черная вдова», «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Уилл был трижды номинирован на «Оскар». В 1986 году он получил заветную награду за роль Луиса Молины в фильме «Укус женщины-паука». За нее же актера наградили BAFTA и серебряной премией Каннского фестиваля.

Всего на счету Херта около 100 успешных кинокартин. Среди них — «Джейн Эйр», «В диких условиях», «Истинные ценности» и «Дети тишины».