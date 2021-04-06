Скончался актер сериала «Чернобыль» от HBO Пол Риттер

Скончался британский актер Пол Риттер, который наиболее известен российскому зрителю по роли Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO. О его смерти сообщает The Guardian. Информацию о смерти подтвердили агенты артиста.

Актеру было 55 лет, причиной смерти стал рак мозга. Пол Риттер умер в собственном доме, в окружении своих близких, жены и сыновей.

Пол Риттер начал сниматься еще в середине 90-х, и на его счету множество ролей в известных проектах, среди которых «Сын Рэмбо», «Чисто английское убийство», «Ганнибал: Восхождение», «Пустая корона», «Воскрешая мертвых», а также роль Александра Суворова в «Екатерине Великой» и эпизодическая роль волшебника-биографа в шестой части киносаги о Гарри Поттере «Принц-полукровка».