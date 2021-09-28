Сколько продлится пандемия коронавируса в России: прогноз не очень позитивный

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков, прогнозируя продолжительность пандемии коронавируса, заявил, что COVID-19 продлится еще как минимум год. Об этом рассказали «РИА Новости».

По его словам, о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет говорить только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус и как он меняется.