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Сколько продлится пандемия коронавируса в России: прогноз не очень позитивный
Накануне глава американской компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает «в течение года» возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков, прогнозируя продолжительность пандемии коронавируса, заявил, что COVID-19 продлится еще как минимум год. Об этом рассказали «РИА Новости».
По его словам, о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет говорить только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус и как он меняется.
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