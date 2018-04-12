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Скандальный фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского фестиваля

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Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, который заключен под домашний арест, был отобран в основную программу Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов, в том числе об отношениях Виктора Цоя (его играет корейский актер Тео Ю), Майка Науменко и его жены Натальи.

Ранее сценарий фильма спровоцировал критику со стороны легендарного рок-музыканта Бориса Гребенщикова. «Это абсолютная подмена людей, которых я хорошо знал, дешевыми московскими хипстерами, ориентированными только на секс и бабки», — заявил лидер группы «Аквариум» в интервью ТАСС.

Напомним, Кирилл Серебренников подозревается в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на реализацию театрального проекта «Платформа». Сегодня стало известно, что следствие попросило продлить режиссеру домашний арест до 19 июля. При этом он смог смонтировать фильм «Лето», не пользуясь интернетом.

Фото: Global Look Press

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