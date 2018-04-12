Скандальный фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского фестиваля

Картина рассказывает о ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов, в том числе об отношениях Виктора Цоя (его играет корейский актер Тео Ю), Майка Науменко и его жены Натальи.

Ранее сценарий фильма спровоцировал критику со стороны легендарного рок-музыканта Бориса Гребенщикова. «Это абсолютная подмена людей, которых я хорошо знал, дешевыми московскими хипстерами, ориентированными только на секс и бабки», — заявил лидер группы «Аквариум» в интервью ТАСС.