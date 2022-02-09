Скандал на Олимпиаде: награждение российских фигуристов-триумфаторов отложили из-за допинг-проб
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Начало зимних Олимпийских игр прошло удивительно успешно для отечественных спортсменов. Напомним, что 7 февраля Россия выиграла командный турнир Игр в Пекине с 74 баллами. Вся страна праздновала грандиозную победу, но долго радоваться не получилось. 8 февраля должна была состояться торжественная церемония награждения фигуристов. Но мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за допинга или наркотиков в крови одного из участников. Сообщается, что спортсмен из сборной России.
По данным «РИА Спорт», сейчас в деле разбираются Олимпийский комитет России и международные антидопинговые организации. Имя спортсмена неизвестно.
Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев успокоил болельщиков и попросил не спешить с выводами. Возможно, это дезинформация. По мнению Свищева, стоит сначала дождаться официальных заявлений.
Западные СМИ пишут, что результаты турнира могут быть полностью пересмотрены в связи с неприятным инцидентом, а Россия может остаться без золотой медали. Пока что информацию не подтвердили, а церемония отложена с целью получения консультации у международной федерации. Россия предпочла не давать никаких комментариев. Если информация об использовании допинга все же подтвердится, то нашу сборную ждет дисквалификация.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press