Скандал на Олимпиаде: награждение российских фигуристов-триумфаторов отложили из-за допинг-проб

Начало зимних Олимпийских игр прошло удивительно успешно для отечественных спортсменов. Напомним, что 7 февраля Россия выиграла командный турнир Игр в Пекине с 74 баллами. Вся страна праздновала грандиозную победу, но долго радоваться не получилось. 8 февраля должна была состояться торжественная церемония награждения фигуристов. Но мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за допинга или наркотиков в крови одного из участников. Сообщается, что спортсмен из сборной России.

По данным «РИА Спорт», сейчас в деле разбираются Олимпийский комитет России и международные антидопинговые организации. Имя спортсмена неизвестно.