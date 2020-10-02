СК будет сажать одиноких мужчин, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей

По данным «Газета.Ru», уже найдены около десяти представителей сильного пола, которые с 2014 года успели воспользоваться услугами фирм «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии». Им могут предъявить обвинения в торговле людьми и вменить статью о покупке детей, признанных потерпевшими. Источник в правоохранительных органах уточнил, что «эти мужчины, согласно закону, не могли быть донорами при ЭКО, «так как имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию». На данный момент их допрашивают. Детей могут отобрать органы социальной защиты, в дальнейшем на время расследования их отправят в детские дома. Напомним, скандал вокруг двух фирм, предоставлявших услуги суррогатного материнства в Москве и Подмосковье, вспыхнул в 2020 году. В январе полиция нашла в одной из квартир в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе Московской области тело новорожденного мальчика. Затем в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были обнаружены пять младенцев в возрасте от шести дней до полугода, с ними находились две женщины.