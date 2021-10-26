Сижу за решеткой в темнице сырой: как за борьбу с тараканами не угодить в тюрьму

«Ответственность в случае, если от дезинсекции пострадали люди, может наступить по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"», — сообщила специалист в беседе с «РИА Новости».

В случае если кто-то отравился или просто появился риск массового отравления, виновному грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до 18 месяцев, отметила Курашина.

Однако если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, тогда штраф увеличивается от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от года до трех лет с ограничением, лишением свободы или принудительными работами сроком до пяти лет, добавила юрист.

По словам Маргариты Курашиной, риск совершения подобного преступления минимален. Негативных последствий можно избежать, если использовать обычные средства для борьбы с вредителями из бытовых магазинов, а также использовать их в соответствии с инструкцией.