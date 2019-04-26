«Ситуация накалена до предела»: обнародованы новые детали проверки победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Расследование, инициированное после оглашения результатов конкурса «Голос. Дети», продолжается. Однако некоторые СМИ раньше времени поспешили озвучить результаты проверки. Так, 14 мая сайт «Комсомольской правды» сообщил, что внутренняя проверка оператора не обнаружила подтасовок во время смс-голосования и приема телефонных звонков за финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети». При этом издание ссылалось на отчет «СМС-сервисов».
В материале говорится, что во время голосования на платформу не совершали хакерские атаки. Отчет, на который ссылалась «Комсомольская правда», опубликовали на сайте «СМС-сервисов» 29 апреля. После издания данные перепечатали и другие СМИ.
Генеральный директор компании Group-IB, ведущей проверку хода голосования, Илья Сачков предостерег о тиражировании недостоверных фактов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Вокруг истории с нашим расследованием результатов голосования шоу "Голос. Дети" ситуация накалена до предела. Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания "СМС-сервисы" не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки», — попросил он.
Group-IB обнародует результаты собственной проверки до конца мая. Данные первого этапа расследования могут стать доступными уже в ближайшие дни.
12 мая появилась информация, что отец Микеллы Абрамовой победившей в «Голосе», попросил засекретить данные о голосовании. Представители Первого канала эти сведения не подтвердили.
Напомним, скандал разгорелся после того, как Микелла Абрамова стала победителем шоу. Она обошла соперников с большим отрывом. После обнародования итогов голосования родителей девочки заподозрили в чрезмерном влиянии на аудиторию и подтасовке результатов.
«Комсомольская правда» также напомнила, что уже бывали случаи, когда финалисты получали большой процент в зрительском голосовании, но это не вызывало негативных реакций. Так, в третьем сезоне победитель набрал 61,7% голосов, в первом - 58,2%, в шестом за Микеллу проголосовали 56,5% поклонников шоу.
О ситуации вокруг шестого сезона конкурса «Голос. Дети» читайте здесь.