«Ситуация накалена до предела»: обнародованы новые детали проверки победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

В материале говорится, что во время голосования на платформу не совершали хакерские атаки. Отчет, на который ссылалась «Комсомольская правда», опубликовали на сайте «СМС-сервисов» 29 апреля. После издания данные перепечатали и другие СМИ.

Генеральный директор компании Group-IB, ведущей проверку хода голосования, Илья Сачков предостерег о тиражировании недостоверных фактов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вокруг истории с нашим расследованием результатов голосования шоу "Голос. Дети" ситуация накалена до предела. Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания "СМС-сервисы" не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки», — попросил он.