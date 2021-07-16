Систему QR-кодов отменят в Москве и Подмосковье с 19 июля

С 19 июля QR-коды для посещения ресторанов в Москве и Подмосковье больше не потребуются. Сегодня об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». Соответствующее решение мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным,

Он также обратился с благодарностью к московским рестораторам и выразил признательность за борьбу с пандемией COVID-19. Он отметил, что благодаря им была выполнена задача по стимулированию вакцинации населения в Москве.

Собянин рассказал, что большинство компаний выполнили требования по вакцинации 60% своих сотрудников. Он также уточнил, что за месяц в столице привились более 2 миллионов человек.

Система QR-кодов была введена в Москве в конце июня, с 28 июня без них нельзя было попасть в заведения общепита (исключение составили летние веранды), а также на массовые мероприятия, где присутствует более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли пройти в сопровождении взрослых.

После введения системы QR-кодов выручка столичных ресторанов упала в два раза.

Для облегчения прохождения в рестораны одна из служб доставок даже предложила делать временные татуировки с QR-кодом.

В период действия QR-кодов граждане, у которых их не было, придумывали разные способы обойти систему.

Например, пытались использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, внешне похожими на «Госуслуги». Активизировались и мошенники, которые предлагали поддельные коды, стоимость которых начиналась от 11 тысяч рублей. При этом наказание за поддельные коды подразумевалось как для продавца, так и для покупателя.