«СиСи Кэпвелл из Санта-Барбары» умер на 83-м году жизни

В минувшую субботу, 9 марта, скончался американский актер Джед Аллан. 1 марта актер праздновал свое 82-летие.
«Мне очень жаль, но я вынужден сообщить о смерти моего отца. Он ушел спокойно, окруженный любовью членов своей семьи и многих-многих людей», — написал его сын на фан-странице в Facebook, поблагодарив поклонников за внимание, которое они оказывали пожилому мужчине.
У Джеда осталось трое детей — Митч, Дин и Рик. Недавно актер справил новоселье, переехав в Лос-Анджелес, поближе к ним. Супруга актера Тоби Браун, с которой он прожил в браке 50 лет, ушла из жизни 18 лет назад. После ее кончины Джед больше так и не женился.
Одной из самых известных ролей актера была роль СиСи Кэпвелла — отца семейства в сериале «Санта-Барбара».
Также зрители могли увидеть его в сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Лэсси» и «Коломбо», «CSI: Майами».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, открытые источники