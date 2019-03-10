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«СиСи Кэпвелл из Санта-Барбары» умер на 83-м году жизни

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джед Аллан

Фото: Фан-группа в Facebook
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Мир прощается с американским актером Джедом Алланом, сыгравшим роль миллионера СиСи Кэпвелла в культовом сериале.

В минувшую субботу, 9 марта, скончался американский актер Джед Аллан. 1 марта актер праздновал свое 82-летие.

«Мне очень жаль, но я вынужден сообщить о смерти моего отца. Он ушел спокойно, окруженный любовью членов своей семьи и многих-многих людей», — написал его сын на фан-странице в Facebook, поблагодарив поклонников за внимание, которое они оказывали пожилому мужчине.

У Джеда осталось трое детей — Митч, Дин и Рик. Недавно актер справил новоселье, переехав в Лос-Анджелес, поближе к ним. Супруга актера Тоби Браун, с которой он прожил в браке 50 лет, ушла из жизни 18 лет назад. После ее кончины Джед больше так и не женился.

Одной из самых известных ролей актера была роль СиСи Кэпвелла — отца семейства в сериале «Санта-Барбара».

Также зрители могли увидеть его в сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Лэсси» и «Коломбо», «CSI: Майами».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, открытые источники

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