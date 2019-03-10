«СиСи Кэпвелл из Санта-Барбары» умер на 83-м году жизни

У Джеда осталось трое детей — Митч, Дин и Рик. Недавно актер справил новоселье, переехав в Лос-Анджелес, поближе к ним. Супруга актера Тоби Браун, с которой он прожил в браке 50 лет, ушла из жизни 18 лет назад. После ее кончины Джед больше так и не женился.

Одной из самых известных ролей актера была роль СиСи Кэпвелла — отца семейства в сериале «Санта-Барбара».