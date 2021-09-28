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Симптомы COVID-19 меняются: основными проявлениями становятся проблемы с ЖКТ

Как сообщает руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, в последнее время при заражении коронавирусной инфекцией стали все чаще проявляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это связано с мутацией вируса, считают специалисты.
Симптомы COVID-19 меняются: основными проявлениями становятся проблемы с ЖКТ

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией <...> общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — сказала эксперт и уточнила, что по статистике у десятой части заболевших отсутствуют иные проявления вируса.

По словам Омаровой, в настоящее время рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» COVID-19.

Поражению органов пищеварения при ковиде способствует повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта в результате системного воспаления и расстройства микроциркуляции, отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Фото: freepik.com