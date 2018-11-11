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Сильный пожар в Калифорнии уничтожил дома Майли Сайрус, Джерарда Батлера и других звезд

Лесные пожары в Малибу лишили звезд недвижимости.

Последние несколько дней Калифорния объята лесными пожарами. Они унесли жизни десятков человек, около двух сотен числятся пропавшими без вести. Горят дома, гибнут животные. Стихия не обошла стороной и знаменитостей.

25-летняя певица Майли Сайрус потеряла дом. «Я опустошена тем, что происходит вокруг. Мои животные и любовь моей жизни не пострадали, и это единственное что важно сейчас. Мы лишились дома, но память останется. Я благодарна за все, что у меня есть», — написала она в разделе «сториз» Instagram.

48-летний актер Джерард Батлер также рассказал об убытках и показал, что осталось от его дома и автомобиля. «Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Восхищен смелостью тех, кто борется с огнем», — написал он.

Певец Робин Тик и его беременная возлюбленная Эйприл Лав Гири лишились виллы стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии охватил территорию в 45 тысяч гектаров. Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на CNN сообщает об уничтожении 6,47 тысячи строений. Пожар Woolsey на юге Калифорнии охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill — 1,8 тысячи гектаров, оба они уничтожили 179 строений.

Фото и видео: instagram, globallookpress

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