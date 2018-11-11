Сильный пожар в Калифорнии уничтожил дома Майли Сайрус, Джерарда Батлера и других звезд

Последние несколько дней Калифорния объята лесными пожарами. Они унесли жизни десятков человек, около двух сотен числятся пропавшими без вести. Горят дома, гибнут животные. Стихия не обошла стороной и знаменитостей.

25-летняя певица Майли Сайрус потеряла дом. «Я опустошена тем, что происходит вокруг. Мои животные и любовь моей жизни не пострадали, и это единственное что важно сейчас. Мы лишились дома, но память останется. Я благодарна за все, что у меня есть», — написала она в разделе «сториз» Instagram.