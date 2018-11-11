Сильный пожар в Калифорнии уничтожил дома Майли Сайрус, Джерарда Батлера и других звезд

Последние несколько дней Калифорния объята лесными пожарами. Они унесли жизни десятков человек, около двух сотен числятся пропавшими без вести. Горят дома, гибнут животные. Стихия не обошла стороной и знаменитостей.
25-летняя певица Майли Сайрус потеряла дом. «Я опустошена тем, что происходит вокруг. Мои животные и любовь моей жизни не пострадали, и это единственное что важно сейчас. Мы лишились дома, но память останется. Я благодарна за все, что у меня есть», — написала она в разделе «сториз» Instagram.
48-летний актер Джерард Батлер также рассказал об убытках и показал, что осталось от его дома и автомобиля. «Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее зрелище по всей Калифорнии. Восхищен смелостью тех, кто борется с огнем», — написал он.
Певец Робин Тик и его беременная возлюбленная Эйприл Лав Гири лишились виллы стоимостью 2,5 миллиона долларов.
Лесной пожар Camp на севере Калифорнии охватил территорию в 45 тысяч гектаров. Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на CNN сообщает об уничтожении 6,47 тысячи строений. Пожар Woolsey на юге Калифорнии охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill — 1,8 тысячи гектаров, оба они уничтожили 179 строений.
Фото и видео: instagram, globallookpress