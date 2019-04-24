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Штраф 30 тысяч: суд впервые наказал россиянина за неуважение к власти

На скамье подсудимых оказался житель Новгородской области.

В России суд впервые оштрафовал гражданина по принятому в марте 2019 года закону о неуважении к власти. Об этом рассказал в телеграм-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

31 марта 34-летний житель города Малая Вишера, что в Новгородской области, разместил в социальной сети оскорбительную надпись о власти. Чудовский районный суд 22 апреля постановил: мужчина должен заплатить штраф 30 тысяч рублей в соответствии с ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Закон предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей при первом нарушении, а при повторном – до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Оштрафованный россиянин заплатит самую маленькую сумму, предусмотренную в законе

Фото: Sergey Kovalev/ Global Look press

Ранее закон о неуважении к власти уже применяли, но в отношении СМИ. В начале апреля Роскомнадзор и ФСБ потребовали у ярославских СМИ и телеграм-каналов удалить информацию о надписи про президента на здании местного УВД, сообщают «Ведомости».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Zamir Usmanov, Sergey Kovalev

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