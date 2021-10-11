«Шпион Путина украл формулу вакцины AstraZeneca»: Песков ответил на обвинения The Sun

По информации британского издания, украденные данные были использованы для создания российской вакцины «Спутник V».

Комментируя данную публикацию о краже информации о составе AstraZeneca, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Газета The Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — заявил он.