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«Шпион Путина украл формулу вакцины AstraZeneca»: Песков ответил на обвинения The Sun
Вчера вечером, 10 октября, британский таблоид The Sun опубликовал статью, согласно которой местные службы безопасности нашли доказательства того, что якобы один из шпионов Владимира Путина украл формулу вакцины AstraZeneca.
По информации британского издания, украденные данные были использованы для создания российской вакцины «Спутник V».
Комментируя данную публикацию о краже информации о составе AstraZeneca, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Газета The Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — заявил он.
Фото: freepik.com