Шпагат Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России

«Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», — сообщила она.

Хейтерам балерина пожелала: «Исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет», — и акрыла комментарии.

Анастасия Волочкова также пообещала радовать подписчиков блога новыми шпагатами, но уже в новом статусе — экспоната Книги Рекордов России.