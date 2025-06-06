SHOT Crime выпустил второй эпизод подкаста об ОПГ «Тверские волки» и убийстве Михаила Круга

SHOT Crime выпустил второй эпизод подкаста, в котором представлены эксклюзивные подробности об ОПГ «Тверские волки» и убийстве Михаила Круга.

Во втором выпуске проекта речь идет о резонансном преступлении 2000-х годов и преступной группировке, контролировавшей Тверь в тот период. Эпизод посвящен одной из самых опасных и влиятельных ОПГ Тверской области — группировке «Ломовские», также известной как «Тверские волки». На протяжении десятилетий эта ОПГ строила собственную вертикаль власти в Твери, продвигая своих людей в муниципальные, городские и силовые структуры.

В центре выпуска — история убийства шансонье Михаила Круга, его близкая дружба с легендарным представителем криминального мира — вором в законе и в то время смотрящим по Твери Сашей Северовым. Журналист Антон Старков, криминальный репортер и журналист SHOT Анастасия Луговская, а также близкий друг Круга Ирина Чикунова восстанавливают ход событий, обсуждают многочисленные версии следствия (их было более ста) и шаг за шагом раскрывают детали трагедии, дополняя рассказ эксклюзивной информацией.

В 2012 году один из членов ОПГ, Александр Осипов по прозвищу Волк, после долгого молчания признался в причастности группировки к убийству. О том, что произошло 1 июля 2002 года, рассказывает и Ирина Чикунова: двое участников банды проникли в дом Михаила Круга, чтобы похитить антикварные иконы. Сначала они столкнулись с тещей музыканта, а затем — с самим Кругом. Завязалась перестрелка, в результате которой Михаил Круг получил два огнестрельных ранения и скончался на следующий день.

Следствие рассматривало различные версии, в том числе заказное убийство, а также подозревало супругу Круга Ирину, однако эта версия впоследствии была официально исключена. Когда исполнители сообщили о произошедшем главе банды Александру Костенко (Лом), тот пришел в ярость и немедленно отправил преступников из города, чтобы скрыть следы. Для отвода подозрений он объявил награду за информацию о преступлении и лично подключился к поискам: формально — чтобы «найти виновных».

В банде говорили: «Если не можешь подчинить человека напрямую — нужно сделать так, чтобы он сам обратился к тебе за помощью». Эта логика лежала и в основе планируемого преступления: предполагалось, что верующий Михаил Круг обратится к Лому за помощью в поисках икон, но из-за стечения обстоятельств все закончилось смертью исполнителя.

Посмотреть подкаст можно во «ВКонтакте».