Школьницам запретили носить обтягивающую одежду из-за похоти учителей-мужчин

Из-за подобной беседы некоторые девочки отправились домой со слезами на глазах. Они пожаловались, что почувствовали себя униженными. Разговор об обтягивающей одежде вызвал «паранойю и чувство небезопасности» в стенах своей школы.

Обеспокоенные событиями в школе родители создали на сайте Change.org петицию против сексизма, ее подписали около четырех тысяч человек.

Мать одной из учениц Сэнди Хони в Facebook осудила действия преподавателей. «Если эти так называемые учителя не могут сдержать свою похоть в отношении девочек от 12 до 18 лет, значит, они не должны их учить», — подчеркнула она. По ее словам, семьи стараются воспитывать детей так, чтобы они не стыдились своего тела. Они объясняют им, что одежда не должна расцениваться как «призыв к действию».