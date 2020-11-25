Школьницам запретили носить обтягивающую одежду из-за похоти учителей-мужчин
О ситуации рассказали родители. В учебном заведении провели собрание с участием девушек от 12 до 18 лет. Во время обсуждения актуальных тем школы подростков призвали отказаться от обтягивающих вещей таких, как леггинсы, короткие юбки и приталенные джемперы. По мнению руководства школы, такие наряды могут вызвать чувство дискомфорта у преподавателей мужского пола.
This is gathering momentum in Ireland - Petition against sexism at an Irish secondary school after school girls told to stop wearing 'distracting' tight leggings for PE kit https://t.co/yAnX2erclz— Emma Vardy (@EmmaVardyTV) November 25, 2020
Из-за подобной беседы некоторые девочки отправились домой со слезами на глазах. Они пожаловались, что почувствовали себя униженными. Разговор об обтягивающей одежде вызвал «паранойю и чувство небезопасности» в стенах своей школы.
Обеспокоенные событиями в школе родители создали на сайте Change.org петицию против сексизма, ее подписали около четырех тысяч человек.
Мать одной из учениц Сэнди Хони в Facebook осудила действия преподавателей. «Если эти так называемые учителя не могут сдержать свою похоть в отношении девочек от 12 до 18 лет, значит, они не должны их учить», — подчеркнула она. По ее словам, семьи стараются воспитывать детей так, чтобы они не стыдились своего тела. Они объясняют им, что одежда не должна расцениваться как «призыв к действию».
Фото: pixabay.com
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