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Школьницам запретили носить обтягивающую одежду из-за похоти учителей-мужчин

Школьницам в ирландском городе Карлоу запретили носить обтягивающую одежду, поскольку она «отвлекает» учителей-мужчин от работы, пишет Daily Mail.

О ситуации рассказали родители. В учебном заведении провели собрание с участием девушек от 12 до 18 лет. Во время обсуждения актуальных тем школы подростков призвали отказаться от обтягивающих вещей таких, как леггинсы, короткие юбки и приталенные джемперы. По мнению руководства школы, такие наряды могут вызвать чувство дискомфорта у преподавателей мужского пола.

Из-за подобной беседы некоторые девочки отправились домой со слезами на глазах. Они пожаловались, что почувствовали себя униженными. Разговор об обтягивающей одежде вызвал «паранойю и чувство небезопасности» в стенах своей школы.

Обеспокоенные событиями в школе родители создали на сайте Change.org петицию против сексизма, ее подписали около четырех тысяч человек.

Мать одной из учениц Сэнди Хони в Facebook осудила действия преподавателей. «Если эти так называемые учителя не могут сдержать свою похоть в отношении девочек от 12 до 18 лет, значит, они не должны их учить», — подчеркнула она. По ее словам, семьи стараются воспитывать детей так, чтобы они не стыдились своего тела. Они объясняют им, что одежда не должна расцениваться как «призыв к действию».

Фото: pixabay.com

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