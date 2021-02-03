Школьница написала письмо в 1969 году и точно предсказала будущее

Роза Бекертон из Питерборо, штат Камбс, рассказала, как ее 67-летний муж Питер нашел «жуткое» послание, написанное рукой 11-летней неизвестной девочки в феврале 1969 года. Он обнаружил записку, когда реставрировал старую мебель для клиента. Письмо было спрятано в спинке дивана.

Девочка пишет о том, каким представляет себе мир в 1980 году. По ее словам, появятся видеозвонки. «Год 1980-й. Вот мне 21 год, я сижу на подушке. Я помню, когда мне было 11 лет, я училась в школе, с тех пор все изменилось. Например, изменилось телевидение. В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Теперь это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы включать и выключать его», — говорится в письме.