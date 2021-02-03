Школьница написала письмо в 1969 году и точно предсказала будущее
Роза Бекертон из Питерборо, штат Камбс, рассказала, как ее 67-летний муж Питер нашел «жуткое» послание, написанное рукой 11-летней неизвестной девочки в феврале 1969 года. Он обнаружил записку, когда реставрировал старую мебель для клиента. Письмо было спрятано в спинке дивана.
Девочка пишет о том, каким представляет себе мир в 1980 году. По ее словам, появятся видеозвонки. «Год 1980-й. Вот мне 21 год, я сижу на подушке. Я помню, когда мне было 11 лет, я училась в школе, с тех пор все изменилось. Например, изменилось телевидение. В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Теперь это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы включать и выключать его», — говорится в письме.
Mirror Online: Schoolgirl's eerie letter from 1969 made spookily accurate predictions about future.https://t.co/wXbIyRbDfV— Nefilian7x (@Phill59316885) February 3, 2021
via @GoogleNews
Кроме того, девочка говорит, что в 1980 году она замужняя работница банка. «В 1969 году телефон представлял собой квадратную коробку с ресивером наверху. Сейчас он все еще работает, но вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, поскольку у устройства есть экран. Это немного похоже на телевизор», — продолжает предсказательница.
По мнению Розы, автору письма сейчас около 62 лет. Она надеется, что женщина отзовется. «Когда мой муж показал это, я не могла поверить. Это было так интересно. Она предсказала многое из того, чем мы сегодня пользуемся. При этом в 1969 году девочка думала, что ее прогнозы сбудутся уже через десять лет, — призналась Роза. — Мой муж и раньше находил всевозможный мусор в мебели, но никогда не было ничего более интересного».
Фото: pixabay.com
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