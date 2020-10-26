Шестилетняя девочка получила ожоги лица, играя с антисептиком
В последнее время появляется все больше сообщений о том, что в дезинфицирующих средствах находят метанол. У девочки, живущей в Толедо, американский штат Огайо, остались серьезные шрамы на лице, от одного уха до другого. Изабелла играла на улице со своим двоюродным братом и приятелем, а няня наблюдала, как ее 29-летняя мать Лариса Шаффенберг собирается на работу.
Girl left with horrific burns to her face after hand sanitiser caught fire while she was playing with it https://t.co/LGf8T0YGwG— The Sun (@TheSun) October 24, 2020
Через 45 минут после того, как Лариса вышла из дома, ей позвонили в панике и попросили срочно приехать в больницу. Выяснилось, что один из детей, с которыми играла Изабелла, принес зажигалку и «чиркнул» дезинфицирующее средство, когда оно было в руках малышки.
«Няня сказала мне, что моя шестилетняя дочь загорелась. Я чуть не пережила сердечный приступ, начала паниковать, отправилась в клинику, — вспоминает мать. — Помню, что перед моим уходом дети возились с каким-то дезинфицирующим средством для рук, которое валялось, потому что мы все время использовали его для защиты от COVID-19».
По словам матери, сейчас ее маленькая дочь уверена, что останется уродливой на всю жизнь. «Я говорю ей, что она красива, и необязательно выглядеть так же как все, чтобы быть великолепной, но в большинстве случаев она мне не верит, — делится Лариса. — Я хочу предупредить всех родителей о том, что дезинфекторы могут быть очень опасными, берегите своих детей».
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!