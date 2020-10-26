Шестилетняя девочка получила ожоги лица, играя с антисептиком

«Няня сказала мне, что моя шестилетняя дочь загорелась. Я чуть не пережила сердечный приступ, начала паниковать, отправилась в клинику, — вспоминает мать. — Помню, что перед моим уходом дети возились с каким-то дезинфицирующим средством для рук, которое валялось, потому что мы все время использовали его для защиты от COVID-19».

По словам матери, сейчас ее маленькая дочь уверена, что останется уродливой на всю жизнь. «Я говорю ей, что она красива, и необязательно выглядеть так же как все, чтобы быть великолепной, но в большинстве случаев она мне не верит, — делится Лариса. — Я хочу предупредить всех родителей о том, что дезинфекторы могут быть очень опасными, берегите своих детей».