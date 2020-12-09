Щенок учуял пожар и спас своих хозяев

25 ноября животное не отходило от розетки, пока люди не вызвали пожарных. Американка Кэйтлин Рэдел-Пэби пришла домой из магазина. Она содержит десятимесячного щенка пиренейской горной собаки. Щенок, который обычно встречает своих хозяев, не стал подбегать к двери.

Обеспокоенная Рэдел-Пэби принялась искать щенка и нашла его под рабочим столом. Она обратила внимание на то, что пса что-то беспокоит.