Щенок учуял пожар и спас своих хозяев
Фото: instagram.com/willowthegreat20
25 ноября животное не отходило от розетки, пока люди не вызвали пожарных. Американка Кэйтлин Рэдел-Пэби пришла домой из магазина. Она содержит десятимесячного щенка пиренейской горной собаки. Щенок, который обычно встречает своих хозяев, не стал подбегать к двери.
Обеспокоенная Рэдел-Пэби принялась искать щенка и нашла его под рабочим столом. Она обратила внимание на то, что пса что-то беспокоит.
«Уиллоу зашла под стол и вела себя очень нервно: лаяла и отказывалась выходить», - подчеркнула она. Женщина не понимала, что происходит, пока не потрогала стену. Она была горячей. Выяснилось, что щенок учуял запах от розетки. Таким образом, он предупредил возгорание, прежде чем огонь распространился и причинил серьезный ущерб.
Хозяева дома тут же вызвали пожарных, которые устранили проблему. «Если бы мы не обнаружили пожар тогда, наш дом бы сгорел», - сказала Кэйтлин. Своим поведением собака шокировала хозяев. «Она всегда старается держаться ближе к человеку, так как с ним безопасно, и всегда предупреждает, если что-то не так, но ничего серьезного до сих пор не происходило», - добавили они.
Фото: Instagram/@willowthegreat20
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