Шелк, жемчуг, драпировки: в Сети появились фотографии платья Юлии Самойловой для Евровидения

Сегодня, 25 апреля, российская команда, готовящая номер Юлии Самойловой для международного песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне, приоткрыла тайну ее наряда. Дизайнер Анастасия Задорина, которая стала автором платья, в котором певица появится на сцене, показала свои наброски и первые фото деталей.
«Платье выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Мы рассматривали разные варианты цветов — белый, розовый, зеленый — но в итоге общим решением остановились на нежно-голубом. Эскизов платья тоже было несколько. Конечно, все нюансы и детали мы согласовывали с Юлей и с режиссером номера Алексеем Голубевым. Мне очень важно было, чтобы Юля чувствовала себя комфортно и уверенно на сцене и чтобы платье ей нравилось — ведь во время телетрансляции к ней будут прикованы миллионы глаз телезрителей со всего мира», — рассказала она.
«Наряд станет частью номера. Также мы разработали костюмы для танцоров и бэк-вокалистов, они будут белые, достаточно лаконичные по крою», — поделилась Анастасия.
Дизайнер была рада поработать с артисткой: «Это невероятно талантливая и сильная духом девушка. Песня — во многом о ней самой, о том, что ничто не может сломить человека, который живет своим делом и идет к своей цели. Наряд, который мы создали для Юли, подчеркивает ее женственность и при этом показывает характер».
Напомним, что представительница России Юлия Самойлова споет песню «I Won't Break» 10 мая, во втором полуфинале под шестым номером. Первый полуфинал состоится 8 мая, финал — 12 мая. «Евровидение» будет проходить в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Для ярых болельщиков компания Zasport выпустит капсульную коллекцию футболок и бейсболок.
Фото: instagram, архивы пресс-служб