Шелк, жемчуг, драпировки: в Сети появились фотографии платья Юлии Самойловой для Евровидения

Сегодня, 25 апреля, российская команда, готовящая номер Юлии Самойловой для международного песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне, приоткрыла тайну ее наряда. Дизайнер Анастасия Задорина, которая стала автором платья, в котором певица появится на сцене, показала свои наброски и первые фото деталей.

«Платье выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Мы рассматривали разные варианты цветов — белый, розовый, зеленый — но в итоге общим решением остановились на нежно-голубом. Эскизов платья тоже было несколько. Конечно, все нюансы и детали мы согласовывали с Юлей и с режиссером номера Алексеем Голубевым. Мне очень важно было, чтобы Юля чувствовала себя комфортно и уверенно на сцене и чтобы платье ей нравилось — ведь во время телетрансляции к ней будут прикованы миллионы глаз телезрителей со всего мира», — рассказала она.