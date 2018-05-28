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«Шальная почка дала сбой»: Регина Тодоренко рассказала о своей экстренной госпитализации

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Регина Тодоренко
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27-летняя телеведущая и актриса Регина Тодоренко опубликовала снимок из больницы, напугав поклонников.

Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко была госпитализирована в Москве — у девушки пиелонефрит (воспаление одной или обеих почек). Об этом сама знаменитость рассказала фолловерам, выложив селфи, сделанной в одной из столичных клиник.

«Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание», — призналась Регина.

Должно быть, бойфренд Тодоренко Влад Топалов уже в курсе случившегося и всеми силами поддерживает возлюбленную. Интернет-пользователи тоже завалили девушку теплыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Фото: Instagram

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