«Шальная почка дала сбой»: Регина Тодоренко рассказала о своей экстренной госпитализации

Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко была госпитализирована в Москве — у девушки пиелонефрит (воспаление одной или обеих почек). Об этом сама знаменитость рассказала фолловерам, выложив селфи, сделанной в одной из столичных клиник.

«Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание», — призналась Регина.