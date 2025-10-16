Сформирована программа фестиваля Eco Friendly Fest

2 и 3 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится 11-й Eco Friendly Fest – фестиваль экопривычек и осознанного потребления.

Программа фестиваля максимально насыщенна:

Мастер-классы. Все желающие могут научиться давать вещам вторую жизнь и использовать нестандартные предметы для создания оригинальных украшений и подарков.

Эко-маркет. Более 50 брендов безопасных экологичных товаров познакомят посетительниц и посетителей фестиваля со своей продукцией.

Лекции и паблик-токи. Спикеры поделятся опытом эко-активностей, расскажут о консервации усадьбы в Татево, выступят с темой «Расхламление с наслаждением», поделятся новыми трендами в натуральной косметологии, расскажут о том, как происходит популяризация рационального подхода к жизни в мире и России.

Викторины, призы, подарки. Гостей ждет два увлекательных экоквиз и беспроигрышная лотерея.

Буккроссинг. Книжный магазин поможет обменять прочитанные книги.

Необычные активности. Музей мусора, выставка арт-треша, инсталляции художников, VR-очки будут действовать на территории фестиваля все два дня его проведения.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.