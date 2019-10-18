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Сестра Амаль Клуни отсидела три недели в сингапурской тюрьме

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Слайд, который
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Амаль и Джордж Клуни поженились в сентябре 2014 года

Фото: EAST NEWS

Ее наказали за вождение в нетрезвом виде.

Невестка Джорджа Клуни на три недели попала в тюрьму в Сингапуре. Талу Аламуддин Ле Таллек отправили за решетку за вождение в пьяном виде, сообщает издание The Straits Times. Кроме этого сестра Амаль Клуни заплатила штраф.

Влюбленный Джордж Клуни смотрит на жену Амаль

О том, что родственница голливудского актера нарушила закон стало известно только сейчас, хотя происшествие случилось ранее. Талу остановили для проверки документов. Стражи порядка почувствовали запах алкоголя в машине. Девушка даже не смогла четко ответить на вопросы полицейских. Медицинское обследование подтвердило, что Тала села за руль пьяной.

Ей назначили наказание в виде трехнедельного тюремного заключения и штрафа в 6400 долларов. Ее также лишили прав на четыре года.

Тала
EAST NEWS
Амаль
EAST NEWS

Проблемы с законом возникли у старшей сестры Амаль Клуни не в первый раз. В 2013-м ее осудили за нарушение ПДД, тогда она вину признала и пообещала вести себя на дороге правильно.

41-летняя Амаль Клуни в свое время представляла интересы таких известных персон, как Джулиан Ассанж, Юлия Тимошенко и других, но свою сестру защитить не смогла.

Джордж Клуни с женой и тещей

Фото: EAST NEWS

Тала и Амаль Аламуддин родились в Бейруте, но позднее семья переехала из Ливана в Великобританию, чтобы дать детям хорошее образование. Амаль стала юристом и переехала работать в Нью-Йорк, а ее старшая сестра после получения диплома стала заниматься бизнесом.

Сестры всегда были близки, но скандальное поведение Талы может навредить семье. Амаль ситуацию не комментирует.

Фото: East News

Видео: TNT

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