Сестра Амаль Клуни отсидела три недели в сингапурской тюрьме

О том, что родственница голливудского актера нарушила закон стало известно только сейчас, хотя происшествие случилось ранее. Талу остановили для проверки документов. Стражи порядка почувствовали запах алкоголя в машине. Девушка даже не смогла четко ответить на вопросы полицейских. Медицинское обследование подтвердило, что Тала села за руль пьяной.

Ей назначили наказание в виде трехнедельного тюремного заключения и штрафа в 6400 долларов. Ее также лишили прав на четыре года.