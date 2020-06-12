Сергей Жуков выбрал 13 самых красивых звездных подруг и снял с ними клип в разгар пандемии коронавируса

В Сети состоялась премьера нового клипа «Руки Вверх!» на песню «Расскажи мне». Для того, чтобы представить публике одну из самых душевных и искренних композиций в репертуаре группы, ее лидер Сергей Жуков выбрал 13 самых красивых девушек из звездной тусовки.

«Чтобы рассказать о любви мужчинам нужны слова, а женщинам достаточно взгляда. Я пригласил 13 совершенно разных девушек, чтобы они вспомнили свою историю любви и одними глазами рассказали ее заново под нашу новую песню», — пояснил он.

В съемках, которые пришлись на разгар вспышки коронавируса, приняли участие Кристина Асмус, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ида Галич, Екатерина Варнава, Юлия Барановская, Ксения Бородина, Рита Дакота, Айза Анохина, Альбина Джанабаева, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер и Асти. Режиссер принял решение снимать Сергея Жукова и девушек отдельно, чтобы после объединить сюжеты в одно видео.

Душевность композиции Жуков объясняет так: «Принято думать, что только девушки переживают о своих разрывах и потерянной любви. Но на самом деле, любой мужчина тоже хоть раз в жизни терял любимого человека. И хотя боль и горечь давно забыты, и он понимает, что ничего вернуть нельзя, но выкинуть из головы ее не может. У каждого в этой паре уже может быть своя семья и новая любовь, но они все равно остаются близкими друг для друга. Я хотел, чтобы каждый, кто услышит нашу новую песню, вспомнил свою историю потерянной любви. Вспомнил и с улыбкой поностальгировал».