Сергей Женовач заменит Олега Табакова на посту худрука МХТ имени Чехова
Сегодня, спустя почти две недели после смерти Олега Табакова, стало известно, кто станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Эту новость инсайдеры сообщили корреспонденту издания «Коммерсантъ». Легендарного артиста, возглавлявшего театр в течение 18 лет, заменит Сергей Женовач.
У нового худрука уже есть опыт на аналогичной должности: Женовач был художественным руководителем собственного театра «Студия театрального искусства» с 2005 года, руководил Краснодарским молодежным любительским театром. Режиссер, окончивший режиссерский факультет Краснодарского института культуры в 1979 году и продолживший образование на курсе Петра Фоменко в ГИТИСе в 1983 году, ставил спектакли в Малом театре, в Театре на Малой Бронной, в театре-студии «Человек».
Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
Фото: globallookpress