Сергей Собянин ужесточил введенные в Москве ограничения в связи с коронавирусом

С понедельника, 13 апреля, в Москве начал действовать пропускной режим. Теперь для того, чтобы перемещаться по городу, необходимо оформить цифровой пропуск. В субботу, 18 апреля, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении ограничительных мер, согласно которому пропускной режим в столице продлится до 1 мая.

Кроме того, с 22 апреля начнут действовать несколько новых правил. Так, для поездок в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты — допускаются только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номер проездного должен быть внесен в цифровой пропуск, причем сделать это нужно не менее, чем за пять часов до начала первой поездки. Если ранее пассажир уже получал цифровой пропуск, то в него можно внести изменения. Если номер электронного проездного не будет указан в действующем цифровом пропуске, то проездной попросту не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и ДПС будут задействованы для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле. Номер транспортного средства также должен быть внесен в цифровой пропуск не менее, чем за пять часов до начала поездки. Нарушение этого правила будет облагаться штрафом.