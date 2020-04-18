Сергей Собянин ужесточил введенные в Москве ограничения в связи с коронавирусом
С понедельника, 13 апреля, в Москве начал действовать пропускной режим. Теперь для того, чтобы перемещаться по городу, необходимо оформить цифровой пропуск. В субботу, 18 апреля, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении ограничительных мер, согласно которому пропускной режим в столице продлится до 1 мая.
Кроме того, с 22 апреля начнут действовать несколько новых правил. Так, для поездок в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты — допускаются только электронные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номер проездного должен быть внесен в цифровой пропуск, причем сделать это нужно не менее, чем за пять часов до начала первой поездки. Если ранее пассажир уже получал цифровой пропуск, то в него можно внести изменения. Если номер электронного проездного не будет указан в действующем цифровом пропуске, то проездной попросту не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.
Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и ДПС будут задействованы для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле. Номер транспортного средства также должен быть внесен в цифровой пропуск не менее, чем за пять часов до начала поездки. Нарушение этого правила будет облагаться штрафом.
Фото: sobyanin.ru
Сергей Степанович анонсировал появление цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности. Оформить такие пропуска могут волонтеры, имеющие личный номер в ГБУ «Мосволонтер».
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и обладатели удостоверений государственного образца по-прежнему не обязаны получать цифровые пропуска, однако им также необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных автомобилей и электронных карт. Для поездок на такси будет оформляться специальный буквенно-цифровой код, порядок получения которого идентичен получению цифрового пропуска.
Градоначальник также расширил программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Теперь, наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с признаками ОРВИ.
Как отмечает Сергей Собянин, благодаря принятым мерам удается сдерживать рост числа заболевших: «Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения».
На сегодняшний день в России зафиксировано более 36,5 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 4785 человек.
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Фото: Globallookpress, sobyanin.ru
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