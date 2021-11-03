Возвращение к нормальной жизни: в Москве и области не продлили нерабочие дни

Нерабочие дни с 28 октября до 7 ноября, вопреки заранее гулявшим слухам, по словам Сергея Семеновича, продолжаться не будут. Ранее обсуждалась возможность продления локдауна до 15 ноября, однако мэр Москвы сегодня высказался о том, что с 8 ноября жители Москвы возвращаются к привычному ритму жизни.

Поддержал мэра и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заявил, что кафе, рестораны, торговые центры и сферы услуг вернуться к прежнему режиму работы. Не смотря на это Андрей Юрьевич просит «работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет».

Помимо этого Воробьев обращается ко всем гражданам с просьбой пройти вакцинацию. «А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать»,-говорит губернатор.

Также сообщается, что российские ученые изобрели тест, который позволит узнать о прохождении вакцинации. «С его помощью будут проверять, действительно вы привились или купили сертификат»,- сообщает Baza.