Сергей Шнуров станет новым «Холостяком»?

Следующий сезон самого романтичного реалити-шоу «Холостяк» начнется только в следующем году, но фанаты проекта уже строят теории насчет его нового главного героя. Так, на днях в Сети появилась информация, что искать себе невесту на глазах у всей страны будет… Сергей Шнуров.

Об этом гласит пост в Instagram-паблике, посвященном «Холостяку». Глаза мужчины, представшего на фото, закрыты черным прямоугольником, но в нем невозможно не узнать петербургского рокера.