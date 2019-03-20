Сергей Шнуров сообщил о роспуске группы «Ленинград»

Тур «Ленинграда», который состоится в ближайшее время по городам России, будет прощальным. Об этом сообщил сам лидер группы, Сергей Шнуров.
«Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелегкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, — Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец», — написал он.
Сергей уточнил, что возможно когда-нибудь он снова соберет группу.
«А пока, ну все, пока. Мавр сделал своё дело, — Знаю я наверняка», — подытожил он.
Последний концерт коллектива состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram