Сергей Шнуров сообщил о роспуске группы «Ленинград»

Тур «Ленинграда», который состоится в ближайшее время по городам России, будет прощальным. Об этом сообщил сам лидер группы, Сергей Шнуров.

«Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелегкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, — Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец», — написал он.