Сергей Шнуров отправился в ЗАГС с эффектной блондинкой

Сегодня 45-летний Сергей Шнуров был замечен в одном из ЗАГСов Петербурга в компании светловолосой девушки. На Английской набережной они подали заявление на регистрацию брака, передает «СтарХит».

Комментариев со стороны музыканта пока нет: чуть менее суток назад он вернулся в Instagram и успел опубликовать только два стихотворения, объясняющих сей шаг.