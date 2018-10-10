Сергей Шнуров отправился в ЗАГС с эффектной блондинкой

Сегодня 45-летний Сергей Шнуров был замечен в одном из ЗАГСов Петербурга в компании светловолосой девушки. На Английской набережной они подали заявление на регистрацию брака, передает «СтарХит».
Комментариев со стороны музыканта пока нет: чуть менее суток назад он вернулся в Instagram и успел опубликовать только два стихотворения, объясняющих сей шаг.
Стоит отметить, что музыкант оформил развод с Матильдой Шнуровой менее двух месяцев назад. Бывшие супруги решили расстаться после восьми лет брака и еще трех лет предстоящего этому романа. «Не пытайтесь интерпретировать наш развод с Сергеем Шнуровым, потому что даже я не берусь это делать: жизнь — очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос "что случилось?" я не могу. Любовная история закончилась», — пояснила бывшая супруга музыканта.
Однозначной информации, кто стал новой избранницей Сергея, пока нет.
Фото и видео: instagram