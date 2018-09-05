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Сергей Сафронов стал отцом в третий раз и показал первое фото с дочкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей и Екатерина Сафроновы

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35-летний иллюзионист Сергей Сафронов и его молодая супруга Екатерина стали родителями.

Известный иллюзионист и ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов поделился с поклонниками радостной новостью — сегодня, 5 сентября, супруга Екатерина родила ему дочь. Сергей уже опубликовал трогательный снимок с малышкой в своем микроблоге, правда, ее личико закрыто специальным стикером.

«#жизнь #спасибо @katrinvanini два лисенка!!!» — так подписал фото Сафронов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Имя и другие подробности появления девочки на свет счастливые родители пока не сообщили.

Напомним, у звезды уже есть двое старших детей от первого брака, причем после развода Сергей и Мария сохранили прекрасные отношения и часто видятся. «Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом», — написал недавно в своем микроблоге Сафронов.

Фото и видео: Instagram

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