Сергей Сафронов стал отцом в третий раз и показал первое фото с дочкой

Известный иллюзионист и ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов поделился с поклонниками радостной новостью — сегодня, 5 сентября, супруга Екатерина родила ему дочь. Сергей уже опубликовал трогательный снимок с малышкой в своем микроблоге, правда, ее личико закрыто специальным стикером.
«#жизнь #спасибо @katrinvanini два лисенка!!!» — так подписал фото Сафронов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Имя и другие подробности появления девочки на свет счастливые родители пока не сообщили.
Напомним, у звезды уже есть двое старших детей от первого брака, причем после развода Сергей и Мария сохранили прекрасные отношения и часто видятся. «Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом», — написал недавно в своем микроблоге Сафронов.
Фото и видео: Instagram