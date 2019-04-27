Сергей Лазарев, Татьяна Навка, Николай Басков и другие звезды празднуют Светлое Христово Воскресение

Елена Летучая рассказала подписчикам, что ее отец служит пономарем в церкви: «Мой папа поздравляет Всех со Светлым Праздником Пасхи 🕊 Папа Пономарь».

Юлия Пересильд с дочками поднялась на колокольню: «Вот так бывает! Один день длится ... и приносит столько эмоций и света , и любви! 💜💙💚❤️💛🧡пусть у каждого сегодня будет чуточку Светлее на душе . 🧡💚❤️💙🧡💛радостнее, проще, легче!!! 💚🧡💙».