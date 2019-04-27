Сергей Лазарев, Татьяна Навка, Николай Басков и другие звезды празднуют Светлое Христово Воскресение

Отечественные звезды поздравили в Instagram своих подписчиков и поделились теплыми праздничными снимками и видео.
Сергей Лазарев с сыном Никитой устроили «пасхальные бои на яйцах»: «Христос Воскрес!! Со светлым праздником Пасхи!! Добра, мира и любви!!».
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с дочкой Никой, Алена Водонаева с сыном Богданом поддержали традицию.
Татьяна Навка поделилась фотографией дочери Нади: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 🙏🙏🙏🐣🐣🐣Всем веры, любви и добра!!».
Елена Летучая рассказала подписчикам, что ее отец служит пономарем в церкви: «Мой папа поздравляет Всех со Светлым Праздником Пасхи 🕊 Папа Пономарь».
Юлия Пересильд с дочками поднялась на колокольню: «Вот так бывает! Один день длится ... и приносит столько эмоций и света , и любви! 💜💙💚❤️💛🧡пусть у каждого сегодня будет чуточку Светлее на душе . 🧡💚❤️💙🧡💛радостнее, проще, легче!!! 💚🧡💙».
Николай Басков провел праздничный день с родителями: «Праздничная Пасха у родителей!!! Мама всегда выпекает куличи сама и они безумно вкусные».
Зара и Яна Рудковская показали празднично сервированные столы.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали Светлое Христово Воскресенье со своей большой семьей: «Подтвержденный Чудесный волшебный день!!!! Дорогие люди! Христос Воскресе!!!!!».
Наташа Королева записала видео-поздравление для своих подписчиков.
«Чудесный волшебный день!!!! Дорогие люди! Христос Воскресе!!!!!» – поздравил подписчиков Евгений Петросян.
Больше фотографий звездных куличей вы найдете в галерее.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!