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Сергей Лазарев, Татьяна Навка, Николай Басков и другие звезды празднуют Светлое Христово Воскресение

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Слайд, который
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Фото из Instagram Татьяны Навки

Фото: Instagram Татьяны Навки
В этом году православные христиане отмечают праздник Светлой Пасхи в воскресенье, 28 апреля.

Отечественные звезды поздравили в Instagram своих подписчиков и поделились теплыми праздничными снимками и видео.

Сергей Лазарев с сыном Никитой устроили «пасхальные бои на яйцах»: «Христос Воскрес!! Со светлым праздником Пасхи!! Добра, мира и любви!!».

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с дочкой Никой, Алена Водонаева с сыном Богданом поддержали традицию.

Татьяна Навка поделилась фотографией дочери Нади: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 🙏🙏🙏🐣🐣🐣Всем веры, любви и добра!!».

Елена Летучая рассказала подписчикам, что ее отец служит пономарем в церкви: «Мой папа поздравляет Всех со Светлым Праздником Пасхи 🕊 Папа Пономарь».

Юлия Пересильд с дочками поднялась на колокольню: «Вот так бывает! Один день длится ... и приносит столько эмоций и света , и любви! 💜💙💚❤️💛🧡пусть у каждого сегодня будет чуточку Светлее на душе . 🧡💚❤️💙🧡💛радостнее, проще, легче!!! 💚🧡💙».

Николай Басков провел праздничный день с родителями: «Праздничная Пасха у родителей!!! Мама всегда выпекает куличи сама и они безумно вкусные».

Зара и Яна Рудковская показали празднично сервированные столы.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали Светлое Христово Воскресенье со своей большой семьей: «Подтвержденный Чудесный волшебный день!!!! Дорогие люди! Христос Воскресе!!!!!».

Наташа Королева записала видео-поздравление для своих подписчиков.

«Чудесный волшебный день!!!! Дорогие люди! Христос Воскресе!!!!!» – поздравил подписчиков Евгений Петросян.

Больше фотографий звездных куличей вы найдете в галерее.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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