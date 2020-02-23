В это воскресенье, 23 февраля, вся Россия отмечает День защитника Отечества. Наша редакционная лента Instagram с самого утра пестрит архивными фотографиями звезд, прошедших воинскую службу, нежными снимками с семьями и любимыми и самыми теплыми поздравлениями.Одним из самых трогательных стал пост Сергея Лазарева с видеопоздравлением шестилетнего сына Никиты. Татьяна Навка поделилась своим детским фото с папой и несколькими романтичными кадрами с супругом, пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым: «Наши дорогие мужчины, С Днём Защитника Отечества!!! Вы наши защитники, наша стена, наша надежда и опора!!! Наши деды, отцы, братья, мужья и сыновья, вы для нас олицетворение мужества, отваги и доблести!!! Вы наши самые лучшие и любимые, мы всегда верим в вас, надеемся на вас, поддержим вас!!! Будьте здоровы, счастливы и любимы!!!». Анастасия Решетова показала фото со своими защитниками. Игорь Крутой зачитал праздничный рэп: «Музыкальное училище, институт, консерватория, в которых я учился, летят сейчас вверх тормашками, потому что моя любимая Сашка любит рэп! ✌️✌️✌️ 🏀 И только теперь я понимаю, насколько был прав, взяв Тимати и Доминика Джокера на свою «Фабрику Звёзд-4»...😀 Освоив азы рэп-культуры, в свойственной этому жанру манере поздравляю мужчин с нашим праздником! Всем хороших выходных и отличного настроения, Йоу!!!». Глафира Тарханова показала редкое фото с мужем Алексеем Фаддеевым: «МОЙ защитник РЯДОМ😁ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 🙏Пусть ВСЕ ЗАЩИТНИКИ будут в любви, здоровье, с женой и детьми, на связи со здоровыми мамой и папой, при поддержке государства! Тогда такие понятия, как СЕМЬЯ и РОДИНА, будут иметь огромный ВЕС ДЛЯ КАЖДОГО!ВЫ - НАША МОЩНАЯ ЗАЩИТА!!! ❤Пусть каждый обретет НЕЖНОСТЬ и ЛЮБОВЬ! И благодаря этому станет СИЛЬНЕЕ!!! 🗺МИРУ МИР!!!!!!!!!!!». «С праздником, защитники Отечества!!! Мирного неба, верной удачи, хорошей зарплаты, настоящего счастья и большой любви вам, дорогие наши!!!» — написал Леонид Агутин.«С Днём защитника Отечества, мужчины!!!🇷🇺Здоровья и мирного неба над головой», — присоединяется к коллеге Денис Клявер. Инна Михайлова поделилась армейским снимком своего супруга, певца Стаса Михайлова, и показала, как артиста поздравили дочки. Алена Свиридова показала фото с сыном, закончившим кадетское училище. «Несмотря на то, что в 1999 году в календаре праздников появился Международный мужской день, в России главным праздником всех мужчин по-прежнему считается 23 Февраля. По сложившейся традиции в этот день поздравляют не только действующих защитников Отечества, но и, так сказать, защитников потенциальных – проще говоря, всех мужчин от мала до велика. Безусловно, особо чествуют в этот праздник военных, которые и в военное, и в мирное время стоят на страже нашей Родины. Важен он и для ветеранов войн, а для прошедших Великую Отечественную 23 Февраля – второй по значению праздник после 9 Мая. Давайте в этом день отойдём от условностей (кто служил, а кто нет) и просто поздравим наших мужчин с праздником, ещё раз подтверждая им, что мы их любим, и знаем, что они наши ЗАЩИТНИКИ!» — написала под фотографией детей Роза Сябитова. Ольга Кабо показала поздравление своего сына Виктора. Валерия поделилась архивным фото своего отца: «С Днем защитника Отечества!!!!!!! 🌹🌹🌹 На фото мой папа в период службы в рядах Советской армии в Дрездене 1964 год».Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям! (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!