Сергей Безруков запел: в Сети состоялась премьера первого видеоклипа артиста

В эту среду, 6 июня, актер и режиссер Сергей Безруков представил свой первый музыкальный клип.

«А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие!!!! #НЕПРОНАС. Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании! Режиссеру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЕСТНЫЙ ПАПА»... Первый наш клип!!!! Ура!!!! Продолжение следует, а пока приятного просмотра», — написал новоиспеченный музыкант в своем блоге.

«Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный) Но это только внешнее сходство.....)))», — добавил он.