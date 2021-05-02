Сердечный приступ страховой компании: блогер заснял «золотую» аварию в центре Москвы

В Москве на Пресненской набережной произошло «золотое» ДТП, ущерб которого явно исчисляется огромными цифрами. Около «Москва-сити» столкнулись сразу три очень хороших автомобиля – а заснял аварию блогер Дима Гордей, который как раз подъезжал к своему офису. Видео опубликовал телеграм-канал «Подъем».

Оказалось, что водитель Lamborghini, по словам очевидцев, не справился с управлением и вылетел на газон, а два других водителя отвлеклись на него и также столкнулись.

К счастью, погибших и серьезно пострадавших в аварии нет – за исключением дорогих автомобилей.

Аварию, возможно, скоро можно будет увидеть в главных тиктоках страны – по словам блогера, на место ДТП немедленно сбежалась целая толпа тиктокеров из своих офисов.