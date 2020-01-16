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Семья забеременевшей от 10-летнего мальчика семиклассницы решила оставить ребенка

Резонансный случай произошел в Красноярске.

В Красноярском крае ученица 7-класса забеременела от 10-летнего мальчика. О случившемся школа, в которой училась девочка, сразу сообщила в вышестоящие инстанции и в полицию, сообщает «Комсомольская правда».

Директор школы характеризует девочку как сложного подростка с непростым характером. «Она плохо учится, хулиганит», — говорит педагог.

Многодетная семья семиклассницы стоит на учете, но благополучная. Мама беременной школьницы борется с раком на последней стадии, а отец сам со всеми обязанностями не справляется. И тем не менее родители школьницы приняли решение сохранить ее беременность. С проверками в семью приходят каждый месяц: дети сыты, одеты, обстановка дома нормальная. Помогают все — и соцзащита, и школа. Оба ребенка — и молодая мать, и плод — находятся под наблюдением медиков и с ними все в порядке.

Директор школы отметила, что 10-летний отец учится в другой школе. И задача взрослых сделать так, чтобы сложившейся ситуации никто не пострадал.

Фото: Picture Alliance

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