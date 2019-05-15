Семья Фриске вернула благотворительному фонду почти 8 млн рублей, собранных для Жанны

«Русфонд» получил от семьи Фриске 7,98 млн рублей, эту сумму выручили с продажи имущества, оставшегося после певицы. В 2014 году для лечения Жанны собрали огромную сумму, но направить деньги на лечение не успели. Всего семья должна возвратить в благотворительный фонд 21,6 млн рублей, сообщает ТАСС.
В «Русфонде» отметили, что возвращенные деньги пойдут на лечение детей с опухолями мозга.
После смерти певицы ее семья отказалась представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг, уточняет РИА Новости.
Возврат денег благотворительная организация потребовала через суд. Пока дождались только 11,5% от суммы долга. В фонде также уточнили, что благотворители, которые хотят вернуть свои деньги, отправленные на лечение певицы, могут обратиться в «Русфонд» в течение 14 дней.
Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года после двухлетней борьбы с опухолью мозга.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram Натальи Фриске
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