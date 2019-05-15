Семья Фриске вернула благотворительному фонду почти 8 млн рублей, собранных для Жанны

В «Русфонде» отметили, что возвращенные деньги пойдут на лечение детей с опухолями мозга.

После смерти певицы ее семья отказалась представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг, уточняет РИА Новости.

Возврат денег благотворительная организация потребовала через суд. Пока дождались только 11,5% от суммы долга. В фонде также уточнили, что благотворители, которые хотят вернуть свои деньги, отправленные на лечение певицы, могут обратиться в «Русфонд» в течение 14 дней.