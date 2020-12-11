Семьи заставили убрать рождественские украшения из-за угрозы здоровью

«Очевидно, в нашем доме слишком много гирлянд. На нас была подана жалоба, в ней говорилось о том, что украшение противоречит правилам безопасности и гигиены труда. Они сказали, что нам придется их убрать. Сегодня с нами связался наш жилищный инспектор и сказал, что ничего об этом не знает», — объяснила она.

По словам Бивер, ее семеро детей были совершенно разбиты требованием убрать огоньки. «В пятницу и субботу вечером мы с мужем наряжаемся эльфом и Санта-Клаусом. Хотим, чтобы детям было весело и безопасно, — говорит мать. — Рождественские украшения вызывают у всех праздничное настроение, приятно видеть, как все гордятся внешним видом своих домов в Шерфорде».