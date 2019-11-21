Секреты шопинга, гид по развлечениям и любимые маршруты знаменитостей: такую Москву вы еще не видели

У туристов и москвичей появился новый инструмент, который поможет исследовать город с нетривиальной стороны — проект «Твоя Москва». Он станет незаменимым помощником для тех, кто желает с пользой провести время в столице. Куда сходить с ребенком, где вкусно поесть, куда отправиться на шопинг, где купить необычные сувениры и полезные подарки — на все вопросы уже есть ответ.

Одним из интересных форматов стала серия городских моноподкастов. Герой первого выпуска — поэт и музыкант Андрей Лысиков, больше известный как Дельфин. Он прогуливается по осенней Москве, предается воспоминаниям юности и в своем художественном стиле повествует о самых разных местах города. Во втором выпуске подкаста известный архитектор Сергей Чобан делится местами Москвы, в которых он любит гулять и рассказывает о них множество любопытных историй.

В создании интерактивного гида принимали участие московские и региональные дизайнеры, за контент отвечали журналисты и известные фотографы, популярные блогеры поделились отзывами и любимыми маршрутами. Визуальный ряд для оформления главной страницы проекта создал художник Макс Гошко-Даньков. «Открой свою Москву! Раскрась свое путешествие в столицу» — так звучит слоган спецпроекта.

«Москва сегодня захватывает не только своим величием, исторической архитектурой и достопримечательностями, но и современными городскими проектами, привлекающими в столицу гостей. Редакторы и журналисты Rambler&Co, в том числе «Афиши», накопили многолетний профессиональный опыт освещения лучшего, что происходит в Москве. Мы рады возможности поделиться своей экспертизой с широким кругом людей», — прокомментировал креативный директор Rambler Group Кирилл Смирнов.

Подробности ищите на официальном сайте проекта.