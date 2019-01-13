«Сегодня я счастлива»: Анастасия Макеева тайно вышла замуж во второй раз

Не так давно на безымянном пальце Анастасии Макеевой стало иногда появляться кольцо, очень похожее на обручальное. Звезда то снимала его, то, наоборот, надевала и как бы невзначай демонстрировала поклонникам. При этом Анастасия не отвечала на массу вопросов по этому поводу, но сегодня, в Старый Новый год, все же решила рассказать правду.
«От вас ничего не скроешь) Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо) Когда? В ноябре», — заявила Макеева в своем микроблоге.
Где проходила свадебная церемония, кто на ней присутствовал, а главное — кто же новый супруг артистки, — пока все эти вопросы остались открытыми. Однако в предыдущих постах Анастасия дала понять, что всего за пару месяцев в прошлом году в ее личной жизни произошли перемены: «Я потеряла любовь и обрела семью, я потеряла работу и обрела свободу». Так как сейчас актриса находится на гастролях в Германии, некоторые поклонники предположили, что новым мужем звезды стал иностранец. Но Анастасия пока стойко хранит молчание.
Напомним, у Макеевой были серьезные романы с актерами Петром Кисловым и Алексеем Макаровым, а в 2010-м она вышла замуж за Глеба Матвейчука. Брак распался через шесть лет из-за многочисленных ссор и, по слухам, нежелания Анастасии родить мужу ребенка.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Natalia Shakhanova / Global Look Press, Instagram