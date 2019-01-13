«Сегодня я счастлива»: Анастасия Макеева тайно вышла замуж во второй раз

Не так давно на безымянном пальце Анастасии Макеевой стало иногда появляться кольцо, очень похожее на обручальное. Звезда то снимала его, то, наоборот, надевала и как бы невзначай демонстрировала поклонникам. При этом Анастасия не отвечала на массу вопросов по этому поводу, но сегодня, в Старый Новый год, все же решила рассказать правду.

«От вас ничего не скроешь) Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо) Когда? В ноябре», — заявила Макеева в своем микроблоге.