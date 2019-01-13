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«Сегодня я счастлива»: Анастасия Макеева тайно вышла замуж во второй раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева

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37-летняя актриса и певица призналась в смене семейного статуса.

Не так давно на безымянном пальце Анастасии Макеевой стало иногда появляться кольцо, очень похожее на обручальное. Звезда то снимала его, то, наоборот, надевала и как бы невзначай демонстрировала поклонникам. При этом Анастасия не отвечала на массу вопросов по этому поводу, но сегодня, в Старый Новый год, все же решила рассказать правду.

«От вас ничего не скроешь) Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо) Когда? В ноябре», — заявила Макеева в своем микроблоге.

Где проходила свадебная церемония, кто на ней присутствовал, а главное — кто же новый супруг артистки, — пока все эти вопросы остались открытыми. Однако в предыдущих постах Анастасия дала понять, что всего за пару месяцев в прошлом году в ее личной жизни произошли перемены: «Я потеряла любовь и обрела семью, я потеряла работу и обрела свободу». Так как сейчас актриса находится на гастролях в Германии, некоторые поклонники предположили, что новым мужем звезды стал иностранец. Но Анастасия пока стойко хранит молчание.

Напомним, у Макеевой были серьезные романы с актерами Петром Кисловым и Алексеем Макаровым, а в 2010-м она вышла замуж за Глеба Матвейчука. Брак распался через шесть лет из-за многочисленных ссор и, по слухам, нежелания Анастасии родить мужу ребенка.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Natalia Shakhanova / Global Look Press, Instagram

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