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«Счастлива в семье, 2 сына и любимый муж»: 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика стала «Миссис Россия-2019»

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Екатерина Нишанова

Фото: Instagram Екатерины Нишановой
Жительница Геленджика стала новой «Миссис Россия».

В субботу вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой прошел очередной конкурс красоты «Миссис Россия-2019». Церемонию вели Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. В жюри сидели Вячеслав Зайцев, Катя Лель, «Миссис Россия 2010» Алиса Крылова, Гедиминас Таранда.

Победительницей стала 33-летняя Екатерина Нишанова — педагог-психолог из Геленджика. Всего за главный приз боролись 27 финалисток — 22-43-летние замужние россиянки с детьми.

«Счастлива в семье, 2 сына и любимый муж», — гласит подпись в ее Instagram, фотографии в котором доказывают это.

Вскоре женщина представит Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар». Passion.ru желает ей удачи!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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