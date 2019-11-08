«Счастлива в семье, 2 сына и любимый муж»: 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика стала «Миссис Россия-2019»

В субботу вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой прошел очередной конкурс красоты «Миссис Россия-2019». Церемонию вели Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. В жюри сидели Вячеслав Зайцев, Катя Лель, «Миссис Россия 2010» Алиса Крылова, Гедиминас Таранда.

Победительницей стала 33-летняя Екатерина Нишанова — педагог-психолог из Геленджика. Всего за главный приз боролись 27 финалисток — 22-43-летние замужние россиянки с детьми.