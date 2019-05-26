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Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

26 мая прошел сложнейший матч за третье место, в котором на льду сошлись команды России и Чехии.

В Братиславе завершается Чемпионат мира по хоккею. Для российской сборной начало чемпионата выдалось блестящим – «Красная машина» дошла до полуфинала, не проиграв ни единой игры. После победной серии матчей в напряженной встрече со сборной Финляндии, завершившейся со счетом 1:0 в пользу соперника, стало ясно, что сборная России будет бороться за бронзу Чемпионата мира-2019. 26 мая российские хоккеисты встретились с традиционно сильным соперником – сборной Чехии – в матче за третье место, в котором в серии буллитов вырвали победу с итоговым счетом 3:2.

Сборная команда России по хоккею

Фото: JOEL MARKLUND via www.imago-images.de/Globallookpress

Счет в матче открыл Михаил Григоренко на 13-й минуте первого периода, минутой позднее Михал Ржепик сравнял счет, а на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чешскую сборную вперед. На первой минуте второго периода Артем Анисимов забил шайбу, и со счетом 2:2 завершилось основное и дополнительное время игры. Последнюю точку в серии послематчевых буллитов поставил Никита Гусев.

Финальный матч Чемпионата мира по хоккею начнется в 26 мая в 21:15 по московскому времени. В этом году за звание чемпиона будут бороться команды Финляндии и Канады.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: JOEL MARKLUND via www.imago-images.de/Globallookpress

Видео: YouTube/Первый канал

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