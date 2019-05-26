Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

Счет в матче открыл Михаил Григоренко на 13-й минуте первого периода, минутой позднее Михал Ржепик сравнял счет, а на 19-й минуте Доминик Кубалик вывел чешскую сборную вперед. На первой минуте второго периода Артем Анисимов забил шайбу, и со счетом 2:2 завершилось основное и дополнительное время игры. Последнюю точку в серии послематчевых буллитов поставил Никита Гусев.

Финальный матч Чемпионата мира по хоккею начнется в 26 мая в 21:15 по московскому времени. В этом году за звание чемпиона будут бороться команды Финляндии и Канады.