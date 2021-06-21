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Сборная России покидает Евро-2020 после проигрыша датчанам — 1:4

ЧЕ-2020 стартовал в нескольких крупных городах Европа 11 июня. Сегодня, 21 июня сборные России и Дании боролись за выход из группы, но наши игроки не выдержали прессинга соперников.
Сборная России покидает Евро-2020 после проигрыша датчанам — 1:4

С самого начала матча игра была сосредоточена у наших ворот. игроки сборной Дании активно прессовали россиян на нашей половине. До 38-й минуты счет не был открыт, но в конце первого тайма первый мяч в наши ворота отправил забил датский нападающий Миккель Дамсгор.

На перерыв команды ушли со счетом 1:0 не в нашу пользу.

В начале второго тайма российский голкипер Матвей Сафонов пропустил еще один мяч: гол без особого труда в наши ворота впечатал Юссуф Поульсен.

В середине второго тайма у ворот датчан произошло нарушение: во время атаки россиян игрок из команды-соперника нарушил правила, завалив нашего футболиста на газон. Судья назначил пенальти — Дзюба не упустил свой шанс и забил первый гол для российской сборной в этом матче.

Сборная России покидает Евро-2020 после проигрыша датчанам — 1:4

Фото: Кадр Первого канала

На 79-й минуте Сафонов не смог поймать еще один мяч: датчане увеличили разрыв — 3:1. А всего через пару минут в наши ворота влетел и 4-й гол. Окончательно разрушивший надежду российских болельщиков на выход команды в плей-офф.

В результате сегодняшней встречи сборная России заняла последнее место в группе и покидает Евро-2020.

Места в группе В распределились следующим образом:

  1. Бельгия (одержала три победы в трех матчах)

  2. Дания

  3. Финляндия

  4. Россия (покидает первенство)

Фото и видео: кадры трансляции/ Первый канал

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