Сборная России покидает Евро-2020 после проигрыша датчанам — 1:4
С самого начала матча игра была сосредоточена у наших ворот. игроки сборной Дании активно прессовали россиян на нашей половине. До 38-й минуты счет не был открыт, но в конце первого тайма первый мяч в наши ворота отправил забил датский нападающий Миккель Дамсгор.
На перерыв команды ушли со счетом 1:0 не в нашу пользу.
В начале второго тайма российский голкипер Матвей Сафонов пропустил еще один мяч: гол без особого труда в наши ворота впечатал Юссуф Поульсен.
В середине второго тайма у ворот датчан произошло нарушение: во время атаки россиян игрок из команды-соперника нарушил правила, завалив нашего футболиста на газон. Судья назначил пенальти — Дзюба не упустил свой шанс и забил первый гол для российской сборной в этом матче.
Фото: Кадр Первого канала
На 79-й минуте Сафонов не смог поймать еще один мяч: датчане увеличили разрыв — 3:1. А всего через пару минут в наши ворота влетел и 4-й гол. Окончательно разрушивший надежду российских болельщиков на выход команды в плей-офф.
В результате сегодняшней встречи сборная России заняла последнее место в группе и покидает Евро-2020.
Места в группе В распределились следующим образом:
Бельгия (одержала три победы в трех матчах)
Дания
Финляндия
Россия (покидает первенство)
Фото и видео: кадры трансляции/ Первый канал
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