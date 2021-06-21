Сборная России покидает Евро-2020 после проигрыша датчанам — 1:4

С самого начала матча игра была сосредоточена у наших ворот. игроки сборной Дании активно прессовали россиян на нашей половине. До 38-й минуты счет не был открыт, но в конце первого тайма первый мяч в наши ворота отправил забил датский нападающий Миккель Дамсгор.

На перерыв команды ушли со счетом 1:0 не в нашу пользу.

В начале второго тайма российский голкипер Матвей Сафонов пропустил еще один мяч: гол без особого труда в наши ворота впечатал Юссуф Поульсен.