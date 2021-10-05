Сбои в работе компании Facebook: почему не стоит делиться своими данными в Интернете

Как сообщает Life.ru, в руках злоумышленников могла оказаться информация из голосовых сообщений, файлов, ссылок на облачные хранилища и фотографии. По словам IT-аналитика и специалиста по безопасности сетей Алексея Клукина, особенно рискуют люди, которые отправляли в WhatsApp данные своих карт (номера, коды безопасности (CVV) и другую платежную информацию).

«Я сильно сомневаюсь, что речь здесь идет о получении пользовательских данных. Если это дело рук хакеров, то с высокой долей вероятности можно говорить о демонстрации возможностей, что даже такая сеть "легла" под натиском и что при необходимости это могут повторить. Базы данных, которые после этого могут попасть в Сеть, — это другая сторона медали. Пока трудно сказать, как их могут использовать», — поделился мнением Клукин.

Кроме того, в обсуждаемом мессенджере многие компании создавали корпоративные чаты, некоторые из них бесследно исчезли, но что будет с подобной информацией не известно, однако ее конфиденциальность остается под вопросом.

«Если проникновение хакеров в серверы соцсетей Facebook, WhatsApp и Instagram будет подтверждено, то в руки хакеров могут попасть не только фото, геолокация и другие данные, но и номера телефонов. А с таким набором информации можно натворить обрушение покрупнее. <...> Учитывая, как Facebook хранит персональные данные пользователей, утечка миллиардов телефонных номеров, привязанных к определенному месту, уже произошла», — передают специалисты.

Между тем Facebook утверждает, что в результате сбоя в работе их сервисов утечки данных пользователей не произошло. «У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя», — говорится в заявлении компании. Они объяснили, что проблемы в работе крупной сети и ее мессенджеров вызваны неудачными изменениями в конфигурации роутеров, которые координируют обмен сетевым трафиком между центрами данных.

Быстро устранить проблему не удалось в связи с тем, что неисправности отразились на работе внутренних инструментов компании, отметили в Facebook. «Сейчас наши сервисы вновь подключены к Сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу», — сообщили «Известия».