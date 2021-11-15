Сбившую насмерть двоих детей Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии

16 июля этого года в районе Солнцево города Москвы студентка Валерия Башкирова, находясь за рулем легкового автомобиля Mazda на пешеходном переходе совершила наезд на троих детей 9-месячную девочку, которая находилась в коляске и двух мальчиков 3-летнего и 5-летнего мальчика. Второй скончался на месте.

После случившегося девушка сразу признала свою вину и ее поместили под домашний арест, а после смерти в больнице 3-летнего мальчика — в СИЗО.

Суд над Башкировой длился в течение четырех месяцев и сегодня 19-летней Валерии был вынесен приговор.

Адвокат девушки требовал смягчить наказание для того, чтобы та смогла вернуться к учебе в университете.

«В суде государственный обвинитель прокуратуры г. Москвы в ходе прений сторон попросил назначить В.Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Гражданские иски потерпевших прокурор просил удовлетворить в полном объеме», — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Москвы».

После рассмотрения суд принял решение.

«С учетом позиции прокуратуры г. Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 мес», —сообщает телеграм-канал «Прокуратура Москвы».