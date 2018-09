Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений на 150 тысяч долларов

Но представители бренда сразу же ответили опровержением: украшения были предоставлены всего на 2 месяца, но в итоге это затянулось уже на 2 года. «Мы считаем, что, поскольку госпожа Паркер оставила себе ювелирные изделия еще с 2016 года, она должна за них заплатить», — заявил представитель бренда. Пока неизвестно, чем закончится конфликт — встреча сторон запланирована на 14 сентября.

Фото: Panoramic, AUG/face to face, Nancy Kaszerman, Sonia Moskowitz, SMG, Lev Radin, MediaPunch/face to face / Global Look Press