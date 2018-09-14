Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений на 150 тысяч долларов

В США развернулся настоящий скандал: актриса Сара Джессика Паркер может оказаться за решеткой из-за предполагаемой кражи. Оказалось, звезда еще два года назад не вернула несколько аксессуаров с драгоценными камнями ювелирному бренду Kate Florence и не выкупила их у марки.

Адвокат Паркер уже публично заявил о том, что обвинения являются «абсолютной ложью». Якобы по условиям контракта актриса имела право оставить себе украшения для того, чтобы выйти в них в свет. Кроме этого, адвокат актрисы выдвинул встречный иск из-за невыплаты гонорара и использования фотографий без разрешения.