Самым сексуальным мужчиной в мире стал 33-летний актер Майкл Б. Джордан
Фото: Instagram Майкла Б. Джордана
«Это крутое чувство. Знаете, многие шутили, что эту награду я уж точно не получу. Но хорошо быть частью такого клуба», — заявил Майкл. Редакция журнала People объяснила свой выбор. Так, почетное звание самого сексуального в мире актер получил за уважительное отношение к женщинам и любовь к сестре и маме, о которых он часто рассказывает, увлечение шахматами и аниме, а также приверженность демократическим ценностям — он призывал всех голосовать на президентских выборах и участвовать в акциях в поддержку движения Black Lives Matter.
Ну, и, помимо прочего, Майкл Б. Джордан просто является красавчиком. Он с удовльствием демонстрирует накаченный торс и белоснежную обворожительную улыбку.
Фото: Instagram Майкла Б. Джордана
Каждый год журнал People выбирает самых сексуальныъ мужчин. В 2019-м им стал американский музыкант, обладатель премий «Эмми», «Оскар» и «Золотой глобус» Джон Ледженд. Сам артист скромно заявил, что очень удивлен выбором редакции и читателей журнала, но отметил, что был очень польщен.
Фото: instagram
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