Самым сексуальным мужчиной в мире стал 33-летний актер Майкл Б. Джордан

«Это крутое чувство. Знаете, многие шутили, что эту награду я уж точно не получу. Но хорошо быть частью такого клуба», — заявил Майкл. Редакция журнала People объяснила свой выбор. Так, почетное звание самого сексуального в мире актер получил за уважительное отношение к женщинам и любовь к сестре и маме, о которых он часто рассказывает, увлечение шахматами и аниме, а также приверженность демократическим ценностям — он призывал всех голосовать на президентских выборах и участвовать в акциях в поддержку движения Black Lives Matter.

Ну, и, помимо прочего, Майкл Б. Джордан просто является красавчиком. Он с удовльствием демонстрирует накаченный торс и белоснежную обворожительную улыбку.