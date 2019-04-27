«Самый сексуальный мужчина» Идрис Эльба женился на королеве красоты Сабрине Даур

СМИ сообщили, что 46-летний британский актер Идрис Эльба женился на своей возлюбленной, 29-летней обладательнице титула «Мисс Ванкувер-2014» Сабрине Даур. Свадебное торжество, длившееся три дня, прошло в одном из роскошных отелей в Марракеше. Фотографиями счастливых молодоженов поделился британский Vogue.
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Congratulations to newlyweds #IdrisElba and #SabrinaDhowre who exchanged vows in Morocco on April 26 2019. Celebrations were spread over three days in Marrakech. See more in the world exclusive in the July 2019 issue of #BritishVogue. Photographed by @SeanThomas_Photo.
Отметим, что этот брак стал для «самого сексуального мужчины 2018 года по версии People» третьим по счету. В 1997 году Идрис Эльба женился на актрисе Дормове Шерман, от которой у него есть 17-летняя дочь Исан. Второй брак актера с адвокатом Соней Хэмлин продлился всего четыре месяца. В 2014 году актер стал папой во второй раз — его возлюбленная Найана Гарт родила сына Уинстона. О романе Идриса Эльбы и «Мисс Ванкувер-2014» стало известно в августе 2017 года, а уже спустя несколько месяцев пара объявила о помолвке. 10 февраля минувшего года во время премьеры своего нового фильма Эльба сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: picture alliance/dpa, instagram
Видео: instagram