«Самый сексуальный мужчина» Идрис Эльба женился на королеве красоты Сабрине Даур

Отметим, что этот брак стал для «самого сексуального мужчины 2018 года по версии People» третьим по счету. В 1997 году Идрис Эльба женился на актрисе Дормове Шерман, от которой у него есть 17-летняя дочь Исан. Второй брак актера с адвокатом Соней Хэмлин продлился всего четыре месяца. В 2014 году актер стал папой во второй раз — его возлюбленная Найана Гарт родила сына Уинстона. О романе Идриса Эльбы и «Мисс Ванкувер-2014» стало известно в августе 2017 года, а уже спустя несколько месяцев пара объявила о помолвке. 10 февраля минувшего года во время премьеры своего нового фильма Эльба сделал предложение руки и сердца возлюбленной.