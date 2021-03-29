Самый маленький театр Петербурга поставит спектакли по мотивам историй из женских форумов
Фото: Пресс-служба «Театра Двух»
Спектакли-девичники «Пила вино и хохотала. Красное» и «Пила вино и хохотала. Белое» рассказывают о реальных историях, произошедших с женщинами и собранных с разных форумов. Ведь все то, в чем страшно признаться даже подругам, всегда стерпит Интернет. Авторы изучили исповеди, самоиронию, глупости, страхи и максимализм современных женщин и рассказали о них на сцене.
Фото: Пресс-служба «Театра Двух»
Несмотря на схожее название, «Пила вино и хохотала. Красное» и «Пила вино и хохотала. Белое» – абсолютно разные спектакли, которые можно смотреть в любой последовательности. В «Белое» создатели вместили множество тем, что физически не поместились в «Красном». На сцене появятся две героини – Ленка и Наташка, которых играют Инна Егорова и Аника Быкова, но уже в других обстоятельствах.
Премьера первого спектакля, «Красного», состоялась в Северной столице в 2015 году, а продолжение смешных историй двух русских девушек зрители увидели через четыре года, в 2019-м. Спектакли собирали аншлаги, их увидели около 50 тысяч зрительниц из России, Прибалтики и Восточной Европы.
Посмотреть «Пила вино и хохотала. Красное» любители театра смогут 6 апреля, 13 мая, 2 июня, приобрести билеты можно здесь. «Пила вино и хохотала. Белое» труппа представит 7 апреля, 14 мая, 3 июня, купить билеты можно по ссылке. Начало всех спектаклей в 19.30.
Фото: Пресс-служба «Театра Двух»
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