Самый маленький театр Петербурга поставит спектакли по мотивам историй из женских форумов

Несмотря на схожее название, «Пила вино и хохотала. Красное» и «Пила вино и хохотала. Белое» – абсолютно разные спектакли, которые можно смотреть в любой последовательности. В «Белое» создатели вместили множество тем, что физически не поместились в «Красном». На сцене появятся две героини – Ленка и Наташка, которых играют Инна Егорова и Аника Быкова, но уже в других обстоятельствах.

Премьера первого спектакля, «Красного», состоялась в Северной столице в 2015 году, а продолжение смешных историй двух русских девушек зрители увидели через четыре года, в 2019-м. Спектакли собирали аншлаги, их увидели около 50 тысяч зрительниц из России, Прибалтики и Восточной Европы.

Посмотреть «Пила вино и хохотала. Красное» любители театра смогут 6 апреля, 13 мая, 2 июня, приобрести билеты можно здесь. «Пила вино и хохотала. Белое» труппа представит 7 апреля, 14 мая, 3 июня, купить билеты можно по ссылке. Начало всех спектаклей в 19.30.